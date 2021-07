Minister Mückstein: „Impfen mit Bier und Würstel“

„Krone“: Herr Minister, seit einigen Tagen wird immer intensiver über eine Impfpflicht diskutiert. In mehreren Ländern wurde eine solche bereits erlassen. Warum ist Österreich so zögerlich?

Wolfgang Mückstein: Es wird keine allgemeine Impfpflicht geben. Bei einer Pflicht für gewisse Berufsgruppen muss man reden. Ich bin absolut dafür, dass das Personal im Gesundheitswesen sowie in Alters- und Pflegeheimen geimpft ist. Die Träger könnten das entscheiden. Ich habe auch den Angestellten in meiner Ordination gesagt, dass sie geimpft sein müssen, um weiter für uns arbeiten zu können.