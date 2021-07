Tscheche bei Raftingunfall in Osttirol verunglückt

Erst im Juni ist es in Osttirol zu einem tödlichen Raftingunfall gekommen, bei dem ein 28-Jähriger sein Leben verlor. Am Sonntagvormittag ist bei einem Raftingausflug einer tschechischen Urlaubergruppe in Matrei ein 60-Jähriger, nachdem das Boot gekentert war, in der Isel ertrunken. Reanimationsversuche blieben bedauerlicherweise erfolglos.