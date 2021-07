Opposition kritisiert Mega-Projekt in Korneuburg

Nirgendwo an der Donau gibt es noch vergleichbare Flächen in diesen Dimensionen. Auf dem Areal der ehemaligen Werft in Korneuburg wollen Signa und die Stadt in den nächsten zehn bis zwölf Jahren Wohnraum für 1400 bis 1700 Menschen errichten. Eine halbe Milliarde Euro soll in das Großprojekt fließen. SP-Gemeinderätin Bernadette Haider-Wittmann äußerte im Vorfeld Bedenken, dass der von Bürgern erstellte Masterplan verwässert werden könnte. Auch die Neos sehen das Vorhaben kritisch. Für Mandatarin Sabine Tröger sind noch zu viele Fragen – auch ökologische – offen: „Eine weitere Autobahnabfahrt würde ein Natura-2000-Schutzgebiet betreffen.“