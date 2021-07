Hier muss leistbares Wohnen her statt Luxus!

Der Lieblingsschmäh mit Grünflächen für alle

Was in Korneuburg auch Thema ist: die Versprechen eines „öffentlich zugänglichen naturnahen Parks“. Und hier greift einmal mehr Signas Lieblingsschmäh mit den Flächen für alle. Der gleiche Modus Operandi wie beim alten Leiner-Haus: Auch hier wird mit einem Dachpark gelockt - verbunden mit einer großzügigen Aufstockung nach dem Verbauungsparagrafen 69, der ein Geschoß (und viele Millionen Euro) zusätzlich bringen soll.

Die Angst in beiden Fällen: Übrig bleiben am Ende vielleicht nur ein paar Alibi-Bäume und „Grünflächen“ in der Größenordnung von Moosflechten. Und die dann in luftigen Höhen, während am Boden Beton und Asphalt in der Hitze vor sich hin dampfen! Und welch ein Zufall: Wer rauf ins „Grüne“ will, muss zuerst durch die teuren Läden.