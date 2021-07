„Die Sehnsucht war noch nie so groß“

Das hofft auch Daniel Raischl, der mit dem SAK überraschen möchte. „Ich will gar nicht sagen, dass die Austria Favorit ist“, erklärt er. „Das soll überhaupt nicht arrogant klingen, aber ich habe einfach Vertrauen in unsere Mannschaft.“ Die Vorfreude ist beim 24-Jährigen, der sein täglich Brot als Teamkoordinator in der Bullen-Akademie verdient, riesig. „Ganz ehrlich: Das ist ein richtig cooler Saisonauftakt für uns. Die Vorfreude ist riesig – wie früher, als ich ein Kind war.“