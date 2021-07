Tierschmuggel nimmt nach Corona-Pause wieder zu

Rasanter Anstieg

Laufend komme es zu Abnahmen. Oft seien die Verstöße nicht so schwer, dass eine Abnahme möglich sei. Dann gebe es nur eine Zurückweisung ins Nachbarland. „Die Dunkelziffer ist also deutlich höher“, so Böck. Gedacht sind die Vierbeiner nicht nur für Österreich sondern auch für Deutschland, Frankreich oder Holland.