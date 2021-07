Tödliche Seuche bedroht Bienen im Innviertel

Bienen dürfen Sperrzone nicht verlassen

Imker müssen darauf achten, dass die Bienenvölker die Sperrzone keinesfalls verlassen. Sie sind aufgefordert, gebrauchte Bienenwohnungen zu desinfizieren und die Waben zu entsorgen. Wer sich an die Auflagen nicht hält, zahlt eine Strafe in der Höhe von 4360 Euro. Diese heftigen Maßnahmen sind notwendig, da die Seuche hochansteckend ist. Die Übertragung erfolgt in Form der Sporen, die auch im Handelshonig vorkommen können. Selbst ungespülte Honiggläser können zu einer Gefahr für Bienen werden.