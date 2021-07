Mädchenmord in Graz: Streit um Schwangerschaft?

Streit um Schwangerschaft als Auslöser?

Der Dreh- und Angelpunkt des eiskalten Mordes an der in einer Tierarztpraxis tätigen Praktikantin (17) dürfte ihre Schwangerschaft gewesen sein. Brannten dem 19-Jährigen bei einem Streit darüber die Sicherungen durch? Der arbeitslose Grazer wird auch in der U-Haft, die am Freitag verhängt wurde, weiter einvernommen, war bei Gewaltdelikten bislang unbescholten. Lara (Name wurde von der Redaktion geändert) jedenfalls starb qualvoll, wie weitere Details nun offenbaren.