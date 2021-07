Schwangere 17-Jährige tot: Junger Mann in Haft

Streit am Abend vor Fund der Leiche

In seiner Wohnung wurde der Verdächtiger in der Folge von Beamten befragt. Dabei bestritt der 19-Jährige, etwas mit dem Tod der 17-Jährigen zu tun zu haben. Wohl aber gab er zu, am Montagabend noch in der Wohnung des Mädchens gewesen zu sein. Dabei sei es auch zu einem Streit zwischen den beiden gekommen. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen.