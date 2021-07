Schwangere getötet: „Die Brutalität ist furchtbar“

Das Obduktionsergebnis, das am Donnerstag publik wurde, hat schnell die Runde auch zu den Nachbarn der 17-jährigen Lara (Name von der Redaktion geändert) gemacht. Die Gerichtsmediziner führten den Tod der werdenden Mutter auf „massive Gewalteinwirkung“ zurück: Der Täter hatte ihr mehrmals brutal in Hals und Nacken gestochen und sie heftig gewürgt. Am Wickeltisch lag eine blutige Schere, die Ermittler stellten aber auch andere Gegenstände in der Wohnung der Max-Mell-Allee im Grazer Bezirk Geidorf sicher, die allesamt die Tatwaffen sein könnten.