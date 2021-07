Weitere Impfaktionen in Tirol, Aufruf an Junge

Am Freitag läuft die Aktion in den Impfzentren Innsbruck, Imst, Kitzbühel, Lienz, Reutte und Landeck. Am Samstag wird sie in Kufstein, Kundl und Innsbruck fortgesetzt. Die Standorte Imst und Telfs öffnen auch am Sonntag ihre Tore. Über die jeweiligen Warte- und Öffnungszeiten kann man sich unter www.tirol.gv.at/tirolimpft-ohneanmeldung informieren. So wie auch über weitere Termine.