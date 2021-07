Die Ignoranz der Geimpften

Die Bedeckung von Mund und Nase in der mit etwas Verantwortungsgefühl durchaus zu überwindenden Pandemie ist auch ein Symbol des Respekts und hat Vorbildwirkung. Die Maske erinnert daran, dass das Virus nicht weg ist, aber mit Rücksichtnahme sich nicht unnötig weiter verbreitet. Zwischen Panik und Sorglosigkeit gibt es viele Möglichkeiten. Die Muster in der Gesundheitskrise ähneln dem Verhalten in der Klimakrise.