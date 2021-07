„Die Situation wird nun von Tag zu Tag besser“

Einige evakuierte Halleiner konnten bereits in ihre Wohnungen zurückgehen. Andere wiederum seien zurzeit in Gemeindewohnungen untergebracht, erzählt Stangassinger. „Manche wollen sogar gar nicht mehr zurück.“ Die Katastrophe zerrt auch an der Psyche mancher Mitbürger. Das letztliche Schadensausmaß konnte auch noch nicht beziffert werden: „Ab Montag beginnt das Land mit der Schadensaufnahme. Die Gemeinde wird hier unterstützen. Man wird von Haus zu Haus gehen und sich jede Schadensstelle genau anschauen“, kündigt der Stadtchef an.