Experten: PCR-Testpflicht für Reise-Rückkehrer

Skurril, Teil 2: Reisen wie immer

Zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder ans Meer. Im Hinterkopf die Staumeldungen vergangener Tage - unvergessen die 16 Stunden an der Kärntner Grenze im vergangenen Sommer. Ein Wochenende, die Zeit ist knapp. Was früher spontan ging, will heute gut vorbereitet sein: Kurz nach der Buchung bittet das Hotel um Details zu allen Reisenden für die örtlichen Behörden - bis hin zum Geburtsort. Was in Österreich fast grenzenlose Freiheit bringt, reicht für die Einreise in Italien nicht: Unabhängig von der Impfung, wird ein Antigen- oder PCR-Test verlangt. Also vor der Abfahrt in die Apotheke. Das Ergebnis kommt aufs Handy. Nicht vergessen: die europäische Reiseregistrierung.