Neue Rechtsauslegung erlaubt 3-G bei Zeltfesten

Discos im Dilemma

Die neue Rechtsauffassung, dass Feste den zeitlich begrenzten Veranstaltungen zugerechnet werden, tut vor allem den Disco-Betreibern weh. „Wir haben im Sommer normal wegen der Zeltfeste Pause, aber heuer hatten wir noch gar nie offen“, will sich Lukas Kramler, Betriebsleiter in der Disco Empire in St. Martin/M. auf kein Aufsperrdatum festlegen. Auch David Milwa vom A1 in Linz, die offen hat, fürchtet, dass die 2-G-Regel in der Disco und die Erleichterung bei den Zeltfesten Besucher kosten: „Wir halten im Juli offen, dann entscheidet die Anzahl der Gäste.“