Außer Kontrolle: Boca-Spieler raufen mit Polizei

Hintergrund: Unmut über die Schiedsrichterleistung. Das berichten internationale Medien. Im Spiel waren Boca zwei Tore via VAR-Entscheidung aberkannt worden. So stand es nach 90 Minuten 0:0 - und nach Elfmeterschießen 3:1 für Atletico. Boca-Spieler gerieten noch auf dem Rasen mit Atletico-Kickern aneinander. Der Zwist verlagerte sich in den Kabinentrakt. Das Schiri-Team war offenbar in die Garderobe der Heimmannschaft geflüchtet, Boca-Spieler wollten reinstürmen.