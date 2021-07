Erhöhte Alarmbereitschaft aus Angst vor Brandserie

Brandstiftung?

Denn erst vor wenigen Tagen hat ein Müllcontainerbrand zur völligen Vernichtung der Hofer-Filiale in der Schlachthofstraße in Klagenfurt geführt. Wie berichtet, mussten die Feuerwehren in stundenlangem Einsatz ein Übergreifen der Flammen auf den Schlachthof verhindern. Als Brandursache wurde eine „subjektive Handlung“ festgestellt. Und genau vor einem Jahr hatten bei dieser Filiale - am hinteren Teil des Gebäudes - schon einmal Mülltonnen gebrannt; genau am 5. Juli 2020, als Höhepunkt einer Serie von neun Brandstiftungen, die sich vor allem auf den Klagenfurter Stadtteil Welzenegg und auf Müllcontainer und Müllinseln beschränkt hatten.