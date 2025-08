Wohnung in Villacher Innenstadt in Flammen

Gegen 19 Uhr wurden die Feuerwehrmitglieder der Hauptfeuerwache Villach, die FF Perau und Vassach alarmiert. Eine Wohnung im Obergeschoss eines Gebäudes in der Innenstadt brennt. Schon bei der Ankunft konnte dichter Rauch aus dem Fenster wahrgenommen werden. Unter schwerem Atemschutz und mit einer Wärmebildkamera dringen die Einsatzkräfte in die Wohnung ein und kämpften im Küchenbereich gegen den Brand an.