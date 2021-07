Ex-Austria-Trainer Stöger feiert 2:0-Erfolg

Trainer Peter Stöger steht mit Ferencvaros Budapest vor dem Aufstieg in die dritte Qualifikationsrunde der Fußball-Champions-League. Die Ungarn gewannen am Dienstag das Hinspiel gegen Schalgiris Vilnius zu Hause mit 2:0 (2:0). Nach den beiden Siegen in der ersten Qualifikationsrunde gegen Prishtina war es für den 55-jährigen Wiener bereits der dritte Sieg im dritten Pflichtspiel mit seinem neuen Club.