Sieg gegen Fresach: Meistertitel für Straßburg

Es war ein wahrer Krimi, den sich Paul Schmölzer (20) und Tobi Smoliner (19) mit ihren Idolen, den Ex-Profis Stefan Koubek und Maxi Raditschnigg, lieferten. „Wir waren so nervös, haben uns mit Müh und Not ins Tiebreak gerettet.“ Dort lag man schon 2:6 hinten, machte sechs Punkte in Folge, kürte sich doch noch zum Meister. „Ich habe mich hingelegt, alle sind auf mich draufgesprungen. Wir hatten Tränen in den Augen“, blickt Schmölzer zurück. In diesem Moment kamen genau jene Tugenden zum Vorschein, welche die Straßburger Jungs im Verein leben: Teamgeist, Leidenschaft, Zusammenhalt!