1. mondbildende Scheibe um Exoplanet nachgewiesen

„Unsere Arbeit stellt einen klaren Nachweis einer Scheibe dar, in der sich natürliche Trabanten (Monde, Anm.) bilden könnten“, sagt Forscherin Myriam Benisty. Sie leitete die neue Studie, die in „The Astrophysical Journal Letters“ veröffentlicht wurde. „Unsere ALMA-Beobachtungen wurden mit einer so exzellenten Auflösung gewonnen, dass wir klar erkennen konnten, dass die Scheibe mit dem Planeten assoziiert ist. Zudem sind wir in der Lage, ihre Größe zum ersten Mal einzugrenzen“, fügt sie hinzu.