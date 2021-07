Großer Ärger nach Aus von Hansagfood-Läden

Gegenseitige Schuldzuweisungen

Auch die FPÖ Bezirk Neusiedl am See ist verärgert. Ein innovatives Regionalversorgungskonzept scheitere am politischen Unwillen und Bürokratie, meint Bezirksobmann Mario Jaksch. Land und Bund, Landwirtschafts- und Wirtschaftskammer würden nun die Schuldfrage hin und her spielen, Goldenits bleibe als Verlierer übrig.