Drängen auf verpflichtende PCR-Tests für Reisende

SPÖ will Gurgeltests für ganz Österreich

Die SPÖ hat am Dienstag abermals österreichweit kostenlose PCR-Tests gefordert. Mit diesen können Virusmutationen sequenziert und damit ein klares Bild über die Bedrohungslage durch die Delta-Variante geschaffen werden, meint Gesundheitssprecher Philip Kucher, der in diesem Zusammenhang Wien lobte. Es brauche ein bundesweites Gurgeltestprojekt, „damit die Fehler des vergangenen Jahres nicht wiederholt werden“, so Kucher.