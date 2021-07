Darts-Tollhaus! Van Gerwen dreht die Auftaktpartie

Darts-Superstar Michael van Gerwen hat beim World Matchplay seine Auftaktpartie gegen Damon Heta gewonnen! Der Niederländer drehte das Spiel und sicherte sich mit einem 10:7-Sieg in Blackpool am Montag seinen Platz in der zweiten Runde. Für eine großartige Stimmung sorgten die zahlreichen Fans, die nun wieder mit dabei sein dürfen.