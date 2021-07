Neue Waffe? Hartberg an „29-Tore-Mann“ dran

Besonders beim letzten Härtetest gegen Lokomotive Moskau (0:1) sollen die Drähte geglüht haben. Objekt der Begierde: der Serbe Nemanja Belakovic. Eigentlich bei Russlands Top-Klub Lok am Prüfstand, soll der 24-Jährige nun in der Steiermark landen. Zuletzt schnürte der flexible Außenangreifer in Lettland seine Schuhe, traf für Spartaks Jurmala in 56 Spielen 29 Mal, steuerte zudem auch 12 Assists bei. Zahlen, die scheinbar auch in Hartberg Eindruck geschunden haben. Die Funktionäre hüllen sich in Schweigen, der Deal soll aber kurz bevorstehen.