Siegi Gasser feiert seinen 80. Geburtstag

Er war Bürgermeister von Bregenz, jüngster Landesrat Österreichs, Landesstatthalter und schließlich Landtagspräsident: Siegi Gasser, der am Montag seinen 80. Geburtstag feierte. Als Gratulanten gaben sich auch Landeshauptmann Markus Wallner und Landtagspräsident Harald Sonderegger ein Stelldichein. Beide würdigten die Verdiente Gassers in seiner Zeit als Politiker. „Die Entwicklung Vorarlbergs wurde von ihm in vielerlei Funktionen geprägt“, resümierte Sonderegger in seiner Laudatio: als jüngster Landesrat in Österreich (mit 32 Jahren), als Landesstatthalter, als Bürgermeister der Landeshauptstadt Bregenz und von 1994 bis 1999 als Präsident des Vorarlberger Landtags.