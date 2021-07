Warum Kindernasen gerade so oft verschnupft sind

Nachdem es über die kalten Monate hinweg nur vergleichsweise sehr wenige Erkältungsfälle bei Kindern gab, steigt diese Zahl seit Kurzem deutlich an. Das ist besonders in den Sommermonaten sehr ungewöhnlich - vor allem, da sich ähnliche Effekte auch in anderen Ländern der Welt zeigen. Die derzeitige Häufung an verschnupften Nasen dürfte wohl auch mit den strikten Corona-Maßnahmen zusammenhängen, wie der Kinderarzt Jakob Maske erklärt - Grund zur Sorge bestehe aufgrund dessen jedoch nicht.