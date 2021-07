Linzer geben den Mitarbeitern eine Stimme

Ehrliche und kontinuierliche Rückmeldungen erhalten, damit in Echtzeit verstehen, wo der Schuh drückt - und so ein Arbeitsumfeld schaffen, das beflügelt! Was zuerst wie „Schlaraffenland“ klingt, ist das tägliche Brot der TeamEcho-Gründer David Schellander und Markus Koblmüller. Ihre Mitarbeiter-Feedback-Lösung hilft mit, Beschäftigte länger zu halten und glücklicher zu machen.