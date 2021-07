In Abgründe stürzen | Krieg oder Frieden?

Es sind bestürzende Bilder, die wir seit Tagen aus Deutschland und Belgien zu sehen bekommen: Da tun sich im wahrsten Sinne des Wortes Abgründe auf, in die Häuser und Menschen stürzen. Abgründe, in die wir Menschen uns selbst stürzen. Der Anteil jener Zeitgenossen, die meinen, keine Verantwortung für die Klimakrise zu tragen, schmilzt wie die Polkappen, es bleibt nur noch eine kleine Gruppe Unverbesserlicher - meist gleichermaßen Klima-Leugner wie Corona-Leugner. Wie sehr den allermeisten Menschen nämlich bewusst ist, was läuft, zeigt eine aktuelle Umfrage aus der Steiermark: Mehr als 80 Prozent halten den Klimawandel für real und vom Menschen gemacht. Freilich auch kein Wunder, wenn Wetterextreme längst zur „neuen Normalität“ werden, wenn alle paar Jahre „Jahrhundertfluten“ das Land versinken lassen. Gefordert ist neben der Politik jeder Einzelne. Denken wir daran, wenn wir im dicken SUV ein paar hundert Meter zum Bäcker fahren, wenn wir in schlecht gedämmten Wohnhäusern und Büros sitzen und die Klimaanlage immer höher aufdrehen, um einst ungekannte Hitze auszuhalten. Oder um den Preis einer Tube besseren Sonnenschutzmittels billigst ans Meer fliegen. Es läuft wie bei der Corona-Krise: Bewältigen werden wir die Klimakrise nur mit klaren, mutigen Vorgaben der Politik und viel Eigenverantwortung.