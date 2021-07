2657 Steirer nutzten den ersten freien Impfsamstag

An den Impfstraßen in Graz (Messe/Halle A), Premstätten (Schwarzl-Freizeitzentrum), Gleisdorf (Forum Kloster) und Bruck an der Mur (Hannes Bammer Sporthalle) konnten sich Kurzentschlossene ab dem 18. Lebensjahr zwischen 8 und 18 Uhr ohne vorherige Anmeldung impfen lassen und auch zwischen den Impfstoffen AstraZeneca und Johnson&Johnson wählen.