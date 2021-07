Novak trifft zum Auftakt in Gstaad auf Deutschen

Dennis Novak trifft in der ersten Runde der Swiss Open in Gstaad erstmals auf den Deutschen Yannick Hanfmann. Der 27-jährige Tennisprofi aus Niederösterreich hat seit Ende Februar kein Hauptbewerbs-Spiel auf der ATP-Tour mehr gewonnen. Vergangene Woche unterlag Österreichs aktuell zweitbester Spieler in Baastad dem Spanier Pedro Martinez zum Auftakt mit 5:7,1:6. Der zwei Jahre ältere Hanfmann liegt in der Weltrangliste als 107. um 15 Positionen vor Novak.