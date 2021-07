Rapper Biz Markie mit 57 Jahren gestorben

Der größte Hit des aus New York stammenden Rappers, DJs und Produzenten war „Just A Friend“ von 1989. Wie bei diesem Song waren seine Texte oft amüsant, so etwa auch in „Pickin‘ Boogers“, „Let Go My Eggo“ und „Chinese Food“. Biz Markie erwarb sich dadurch den Beinamen „Clown-Prinz des Hip-Hop“.