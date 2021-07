Nur SPÖ ist bei Garagen-Allianz noch unsicher

Dieses Argument hält Bürgerlisten-Klubchefin Ingeborg Haller für vorgeschoben: „Es stellt sich vielmehr die Frage, ob das Projekt nach so vielen Jahren Planung überhaupt noch rentabel ist.“ Das bringt Preuner nun in ein Dilemma. Denn auch der Bürgermeister sagt: „Direkte Demokratie wollen wir alle.“ Über die Garage will er nach so vielen Jahren der Planung aber nicht mehr abstimmen lassen.