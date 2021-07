Corona: Experte warnt vor ähnlicher Welle wie 2020

Während für Österreich rasch steigende Corona-Infektionszahlen vorhersagt werden, geht die Zahl der Erstimpfungen zurück - eine ausreichende Durchimpfungsrate scheint in weiter Ferne. Zwar gab es zuletzt die meisten Neuansteckungen in der Altersgruppe zwischen 15 und 24 Jahren, doch Simulationsforscher Martin Bicher von der TU Wien warnt vor dem „Überschwappen“ auf die stärker gefährdete Altersgruppe ab 60 Jahren und erinnert an die Entwicklung im Vorjahr.