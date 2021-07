15- bis 24-Jährige mit höchster Neuinfektionsrate

Je höher das Alter, desto besser sind die Gruppen durchgeimpft

Je höher das Alter, desto besser sind die jeweiligen Gruppen in Österreich bisher durchgeimpft. Junge ÖVP, Sozialistische Jugend, JUNOS und Grüne Jugend riefen daher am Freitag in einer Aussendung speziell Menschen unter 35 Jahren auf, sich zur Covid-19-Schutzimpfung anzumelden. Bereits am Donnerstag richtete Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) einen derartigen Appell an die Jugend.