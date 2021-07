R-Wert schnellt nach oben: Von 1,03 auf 1,33

EU-Gesundheitsbehörde zeichnet düsteres Bild

EU-weit erweist sich die Situation noch als wesentlich bedenklicher: Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC geht in einer am Freitag publizierten Einschätzung von stark steigenden Neuinfektionszahlen aus. Mehr als 600 neue Fälle pro Woche werden schon demnächst - in der ersten Augustwoche - in der EU befürchtet, für Österreich wird ein Wert von knapp über 200 angenommen. In der vergangenen Woche war dieser Wert europaweit noch bei 89,6 gelegen.