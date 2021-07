F1-Boss Toto Wolff verkauft seine Super-Ferraris

Ferrari LaFerrari

Der Bolide ist auf 210 Exemplare limitiert. Der Mercedes-Sportchef besitzt ihn seit drei Jahren, er hat den 963 PS starken Wagen 2018 neu gekauft. Der Hybridantrieb besteht aus einem 6,3-Liter-V12 und einem Elektromotor. “La F" verfügt über ein Kohlefaser-Chassis, das unter Leitung von Formel-1-Chefdesigner Rory Byrne in der F1-Werkstatt von Hand laminiert wurde. Damit wiegt der Hybridsportler nur 1365 kg, wovon 60 kg die Lithium-Ionen-Batterien ausmachen. 59% des Gewichts lasten auf der Hinterachse, der Schwerpunkt liegt 35 mm tiefer als beim Enzo. Die Aerodynamik ist aktiv ausgelegt und passt sich ständig selbsttätig an die Fahrzustände an, vorne wie hinten.