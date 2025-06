Für 20 Millionen zum UNO-Statisten

Und nun will Österreich, zumindest wenn es nach dem Willen der Außenministerin Beate Meindl-Reisinger geht, wieder für das Jahr 2027/28 eines der nicht ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates werden. Um wieder, wie bereits zweimal in der Kreisky-Zeit und einmal am Beginn des neuen Jahrhunderts als Statist mit den Mächtigen am Tisch zu sitzen und angeblich auch um den UN-Standort Wien zu stärken.