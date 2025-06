Helmut Marko: „Es wäre eine Katastrophe, wenn …“

Über Tsunoda sagt Marko: „Er hat in den drei jüngsten Rennen einen WM-Punkt geholt, und das ist natürlich nicht zufriedenstellend. Leider hat er beim Crash in Imola den neuen Unterboden und die anderen neuen Teile zerstört, deshalb fährt er derzeit auch nicht mit dem gleichen Set-up wie Max. Das liegt auch an der Zeitnot, denn ein neuer Unterboden braucht mindestens drei Wochen, bis er fertig ist. Es wird mit Hochdruck gearbeitet, damit er die neuen Teile in Kanada am Auto hat, und wir gehen davon aus, dass das auch funktioniert.“