„Carlo Ancelotti hat ein ernsthaftes Problem!“

Nur auf Rang vier

Durch das Unentschieden bleibt Brasilien in der Südamerika-Qualifikation mit 22 Punkten aus 15 Spielen auf dem vierten Platz. Für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko qualifizieren sich die ersten sechs von zehn Mannschaften direkt, der Siebtplatzierte muss in die Relegation. Am Dienstag (Ortszeit) trifft Brasilien auf Paraguay.