Jetzt fix: Rapid stellt neue Wirtschaftschefin vor

Präsident Alexander Wrabetz sagt: „Wir haben uns für diese Personalentscheidung die notwendige Zeit genommen und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Daniela Bauer. Ihr Hauptaugenmerk soll wie angekündigt in den Bereichen Marketing & Sales liegen, sie ist weit über die österreichischen Landesgrenzen in der Welt der Sportvermarktung bestens vernetzt. Zudem bin ich überzeugt, dass sie menschlich sehr gut in das engagierte Team auf der Geschäftsstelle passen und auch mit ihren Geschäftsführerkollegen Steffen Hofmann und Markus Katzer ein gutes Team bilden wird.“