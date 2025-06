„Wahnsinns-Klub“ hat einen neuen Trainer gefunden

Ablöse an Paderborn fällig

Da Kwasnioks Vertrag in Paderborn noch ein Jahr gültig war, muss Köln eine Ablöse für den Coach zahlen. Spekuliert wurde zunächst über eine Summe in Höhe von etwa 1,5 Millionen Euro, zuletzt hatte man sich Medienberichten zufolge auf eine Million Euro geeinigt.