Jetzt stärkt nächster Star Wiener Öffis den Rücken

Die vielfach ausgezeichnete Sängerin, die am Abend in der Wiener Stadthalle auftritt, hat eine eigene Klima-Durchsage für alle Fahrgäste eingesprochen – mit einer klaren Botschaft: „Öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen ist eine der umweltfreundlichsten Arten, sich in Wien fortzubewegen – wenn du heute planst, mich in der Stadthalle zu sehen, fahr bitte mit den Wiener Linien dorthin.“