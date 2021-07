ORF und ServusTV: Erstmaliges „Duell“ in Formel 1

Prominente Interviewpartner auf beiden Seiten

„Wir gehen sportlich mit der Situation um und unternehmen alles, um dem Zuschauer ein Topprodukt Marke ServusTV abzuliefern - unterhaltsam, informativ, abwechslungsreich und in bewährter ServusTV-Qualität“, hielt Christian Nehiba, Bereichsleiter Sport bei ServusTV, fest. Es sei „selbstverständlich“ in Spielberg Seite an Seite mit dem ORF zu arbeiten. Denn: „Am Ende des Tages profitiert vor allem der Formel-1-Fan, der aus zwei attraktiven Angeboten wählen kann“, meinte Nehiba. Der Privatsender berichtet rund 20 Stunden live. Am Programm stehen Gespräche mit Lewis Hamilton, Bernie Ecclestone, Sebastian Vettel oder auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der gemeinsam mit ServusTV-Experte Mathias Lauda ein gemeinsames Frühstück einnehmen wird.