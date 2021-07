Österreichs Boote erstmals in Enoshima im Wasser

Die am vergangenen Freitag nach Japan abgeflogenen Segelduos Benjamin Bildstein/David Hussl (49er) und Thomas Zajac/Barbara Matz (Nacra 17 Foiling) haben am Donnerstag ihre erste Trainingseinheit im Olympia-Revier von Enoshima absolviert! Zuvor war noch eine Bootstaufe angestanden, die deutsche Seglerin Susann Beucke taufte das Boot von Bildstein/Hussl auf den Namen „Maia“. Mut, Selbstvertrauen und Zuversicht lautet die Übersetzung, all das kann man bei den Spielen gut brauchen ...