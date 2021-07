„Ist falsch!“ Vettel schimpft auf neue Pole-Regeln

„Ich denke, das ist falsch“, befand Aston-Martin-Pilot Vettel. Die Poleposition sollte an den Fahrer gehen, der in der Qualifikation die schnellste Runde fährt. „Es wird allmählich etwas verwirrend“, meinte Vettel. „Wenn es eine einmalige Sache ist, richtet es nicht viel Schaden an.“ Die Formel 1 will heuer noch an weiteren zwei Grand-Prix-Wochenenden das neue Format testen.