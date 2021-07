Was von Ibiza bleibt - und das ist gar nicht wenig

Das war's. Und es war gestern ein unrühmliches Finale eines an Unrühmlichkeiten reichen Ibiza-Untersuchungsausschusses. Keiner der Geladenen erschien, damit ist es auch das absolute Aus der Befragungen, haben doch ÖVP und Grüne bis zuletzt einer Verlängerung nicht zugestimmt. „Kostet nur Geld, bringt nichts“, wird da in die Redaktionen aus den Parteizentralen gesäuselt, dabei bleibt von Ibiza weit mehr übrig - so analysiert es Politikredakteurin Doris Vettermann - als dass sich Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus um ihre politischen Karrieren geredet haben, dass Neos-Fraktionsvorsitzender Stephanie Krisper alle „am Oasch“ gehen und dass die ÖVP in ihren Reihen einen Pitbull gefunden hat, der, wenn die Partei den Beißbefehl ausgibt, nicht fragt „warum“ oder „wie fest“, sondern nur „wohin“.