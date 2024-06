Unwetter-Alarm! Warum Superzellen gefährlich sind

Zyklon-Alarm in Istrien, dramatische Überschwemmungen im Süden Deutschlands samt Todesopfern, Land unter auch in Teilen Österreichs. Und leider Gottes war es das noch nicht mit den Unwettern, vielmehr drohen dieser Tage (weitere) Superzellen über uns hinwegzufegen. Per se nicht ungewöhnlich: „Rund zehn Prozent aller Gewitter sind Superzellen“, erklärt Klimaforscher Georg Pistotnik von Geosphere (ehemals ZAMG) sogleich, was es mit den bedrohlichen Wetterphänomenen auf sich hat.