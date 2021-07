Schon 19 Infizierte im Corona-Cluster in Velden

Erstmals Gamma-Variante in Kärnten

Zum ersten Mal wurde am Mittwoch auch ein Fall der Gamma-Variante - früher: „brasilianische“ Mutation - bestätigt. Die ansteckendere Delta-Variante wurde bisher bei acht Personen nachgewiesen.Aktuell sind in Kärnten 70 Personen mit Covid-19 infiziert. Am Mittwoch kamen 50 Neuinfektionen dazu - von ihnen befinden sich aber lediglich acht derzeit in unserem Bundesland. Die anderen 42 wurden an anderen Standorten - etwa in anderen Bundesländern - positiv getestet und der entsprechenden Hauptwohnsitz-Bezirkshauptmannschaft zugeordnet. 16 Patienten sind aktuell hospitalisiert, zwei von ihnen auf einer Intensivstation.