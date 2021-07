Im Schlaf prägen sich Erfolgserlebnisse besser ein

Während die Studienteilnehmer schliefen, ließ sich anhand der Hirnströme und Bilder der Magnetresonanztomografie (MRT) erkennen, dass sie nach und nach wieder an die Spiele dachten. Es zeigte sich auch, dass der mit dem siegreichen Spiel verbundene Gehirnzustand (im Vergleich zum Zustand des unbelohnten Spiels) während des nachfolgenden Schlafs vorherrschte. Das Gehirn spielte nämlich in der Tiefschlafphase fast ausschließlich das gewonnene Spiel ab. In Gedächtnistests zwei Tage später erinnerten sich die Probanden auch besser an jenes Erlebnis, das als Erfolg abgespeichert wurde. Die Ergebnisse lassen somit darauf schließen, dass erfolgreiche Erlebnisse im Schlaf bevorzugt wiedergegeben und als Erinnerung stärker eingeprägt werden, wie die Studienautoren im Fachmagazin „Nature Communications“ berichteten.